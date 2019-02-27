"Челси" – "Тоттенхэм": фрибеты до 1500 рублей от БК "Лига Ставок" новым клиентам

В среду, 27 февраля, в центральном матче 28-го тура английской премьер-лиги сыграют две лондонские команды – "Челси" и "Тоттенхэм". Встреча пройдет на легендарном английском стадионе "Стэмфорт Бридж".

Несмотря на целый ряд факторов, фаворитами встречи называются хозяева. Коэффициент на победу "Челси" в БК "Лига Ставок" составляет 2,25. То есть со ставки в тысячу рублей клиенты могут выиграть 2250 рублей. Для сравнения коэффициент на победу "Тоттенхэма" составляет 3,15, а в ничейный результат в основное время букмекеры верят меньше всего – 3,45. Результативность игры предсказать тяжело: на "Тотал" меньше 2,5 голов коэффициент составляет 2,05, а "верх" чуть-чуть ниже – 1,85.

Веру в хозяев можно оспорить, ведь "синие" выступают в чемпионате этого сезона значительно хуже, чем соседи из северной части Лондона. К 28-му туру "Тоттенхэм" опережает "Челси" на 10 очков, хоть "синие" и имеют один матч в запасе. При этом у "аристократов" существует определенный кризис в команде: во время игры с "Манчестер Сити" в рамках финала Кубка Лиги прямо на поле случилась перепалка между главным тренером Маурицио Сарри и вратарем Кепой Аррисабалагой. В результате "Челси" проиграл в серии пенальти. "Тоттенхэм", правда, за день до этого неожиданно уступил скромному "Бернли" в рамках чемпионата Англии.

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