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«Челси» переиграл «Тоттенхэм» в лондонском дерби. Команда Тухеля одержала первую победу за пять матчей

«Челси» победил «Тоттенхэм» в матче чемпионата Англии
Иван Шитик
Корреспондент
23 января. Лондон. «Челси» — «Тоттенхэм» — 2:0.
Фото ФК «Челси».

«Челси» победил «Тоттенхэм» в матче 23-го тура чемпионата Англии. «Синие» выиграли на своем поле со счетом 2:0.

Во втором тайме голами отличились нападающий Хаким Зиеш и защитник Тиагу Силва.

Команда Томаса Тухеля одержала первую победу в последних пяти встречах в АПЛ. «Челси» набрал 47 очков и занимает третье место в турнирной таблице.

«Тоттенхэм» остался на 7-й строчке, имея в активе 36 очков. Это первое поражение «шпор» в АПЛ под руководством Антонио Конте.

Англия. Премьер-лига. 23-й тур
23 янв, 19:30. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
2:0
Тоттенхэм Хотспур
Голы
Зиеш, 47 (1:0), Тиагу Силва, 55 (2:0)
Челси
Аррисабалага Рюдигер Тиагу Силва Аспиликуэта Сарр Жоржиньо (Канте, 73 ) Ковачич Маунт Зиеш (Сауль, 90+1 ) Лукаку Хадсон-Одои (Алонсо, 87 )
Тоттенхэм Хотспур
Льорис Доэрти Санчес Дайер Сессеньон (Лукас Моура, 56) Танганга (Скипп, 57) Дэвис Хейбьерг Уинкс (Хиль, 89) Кейн Бергвайн
Предупреждения
Тиагу Силва 24, Жоржиньо 42  -  Танганга 37
Судьи
Тирни

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2021-2022/

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Милан
Ювентус

ТБ 2.0

24%

1.46

1X

23%

1.49

П2

14%

2.75
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 1
Вест Хэм 0
Матч завершен

П1

26%

1.94

Обе забьют - да

21%

1.64

X2

12%

1.92
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 2
Тоттенхэм 0
Матч завершен

Обе забьют - да

21%

1.95

П1

19%

1.66

Ф2 (+1.0)

16%

1.70
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Челси
1
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 23 18 3 2 55-14 57
2
 Ливерпуль 22 14 6 2 58-19 48
3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 МЮ 22 11 5 6 36-30 38
5
 Вест Хэм 23 11 4 8 41-31 37
6
 Арсенал 21 11 3 7 33-25 36
7
 Тоттенхэм 20 11 3 6 26-24 36
8
 Вулверхэмптон 21 10 4 7 19-16 34
9
 Брайтон 22 6 12 4 23-23 30
10
 Астон Вилла 21 8 2 11 28-32 26
11
 Лестер 20 7 5 8 34-37 26
12
 Саутгемптон 22 5 10 7 26-34 25
13
 Кр. Пэлас 22 5 9 8 31-34 24
14
 Брентфорд 23 6 5 12 26-38 23
15
 Лидс 21 5 7 9 24-40 22
16
 Эвертон 20 5 4 11 24-35 19
17
 Норвич 22 4 4 14 13-45 16
18
 Ньюкасл 21 2 9 10 21-43 15
19
 Уотфорд 20 4 2 14 23-40 14
20
 Бернли 18 1 9 8 16-27 12
Результаты / календарь
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38 тур
21.01 23:00
Уотфорд – Норвич
 0 : 3
22.01 15:30
Эвертон – Астон Вилла
 0 : 1
22.01 18:00
Брентфорд – Вулверхэмптон
 1 : 2
22.01 18:00
Лидс – Ньюкасл
 0 : 1
22.01 18:00
МЮ – Вест Хэм
 1 : 0
22.01 20:30
Саутгемптон – Ман. Сити
 1 : 1
23.01 17:00
Арсенал – Бернли
 0 : 0
23.01 17:00
Кр. Пэлас – Ливерпуль
 1 : 3
23.01 17:00
Лестер – Брайтон
 1 : 1
23.01 19:30
Челси – Тоттенхэм
 2 : 0
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 19 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 10 1 4
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