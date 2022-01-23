«Челси» переиграл «Тоттенхэм» в лондонском дерби. Команда Тухеля одержала первую победу за пять матчей

«Челси» победил «Тоттенхэм» в матче 23-го тура чемпионата Англии. «Синие» выиграли на своем поле со счетом 2:0.

Во втором тайме голами отличились нападающий Хаким Зиеш и защитник Тиагу Силва.

Команда Томаса Тухеля одержала первую победу в последних пяти встречах в АПЛ. «Челси» набрал 47 очков и занимает третье место в турнирной таблице.

«Тоттенхэм» остался на 7-й строчке, имея в активе 36 очков. Это первое поражение «шпор» в АПЛ под руководством Антонио Конте.