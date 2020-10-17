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«Челси» сыграл вничью с «Саутгемптоном», Вернер оформил дубль

19:04
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«Челси» в матче 5-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с «Саутгемптоном» со счетом 3:3.

В составе лондонцев дубль на счету Тимо Вернера, еще один гол забил Кай Хаверц. «Святые» ответили точными ударами Дэнни Ингса, Че Адамса и Янника Вестергора.

После этого матча «Челси» с 8 очками расположился на шестом месте в турнирной таблице, «Саутгемптон» с 7 очками — на 10-й строчке.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

5-й тур

«Челси» — «Саутгемптон» — 3:3 (2:1)

Голы: Вернер, 15 (1:0). Вернер, 28 (2:0). Ингс, 43 (2:1). Адамс, 57 (2:2). Хаверц, 59 (3:2). Вестергор, 90+2 (3:3).

«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Кристенсен, Чилвелл, Жоржинью, Канте, Хаверц, Маунт (Зиех, 72), Вернер (Абрахам, 90), Пулишич (Джеймс, 87).

«Саутгемптон»: Маккарти, Бертранд, Вестергор, Беднарек, Уокер-Питерс, Ромеу (Диалло, 87), Уорд-Проуз, Уолкотт, Редмонд (Телла, 77), Ингс, Адамс (Лонг, 87).

Предупреждения: Чилвелл, 48. Ромеу, 84.

Судья: Джоунс (Англия).

17 октября. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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