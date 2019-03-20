"Челси" сыграет с чемпионом Японии

"Челси" в июле этого года сыграет с чемпионом Японии "Кавасаки Фронтале". Встреча пройдет 19 июля на "Интернейшнл Стэидум" в Йокогаме.Это будет первый матч английской команды в рамках предсезонной подготовки.

– Мы очень рады, что можем раскрыть детали первого матча, который войдёт в наше предсезонное расписание. Это будет захватывающее лето, и мы рассчитываем на тесное сотрудничество с нашими уважаемыми партнерами Yokohama Rubber Company, чтобы этот визит получился запоминающимся, – цитирует президента "Челси" Брюса Бака официальный сайт лондонского клуба.