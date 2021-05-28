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«Челси» связался с агентами Лукаку

14:10
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«Челси» интересуется форвардом «Интера» Ромелу Лукаку, сообщает HLN. Футболист может вернуться в лондонский клуб, в котором выступал с 2011-го по 2014 год.

По данным источника, бельгиец хочет покинуть миланский клуб из-за ухода Антонио Конте. «Челси» уже связался с агентами форварда, но пока конкретного предложения не сделал.

В завершившемся сезоне 28-летний Лукаку провел 36 матчей в серии А, отметившись 24 голами и 11 результативными передачами. «Интер» стал чемпионом страны.

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