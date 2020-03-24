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«Челси» сообщил, что Хадсон-Одои оправился от коронавируса и приступил к тренировкам

11:55
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«Челси» объявил о том, что полузащитник команды Каллум Хадсон-Одои окончательно оправился после заражения коронавирусом и приступил к тренировкам.

— Рады сообщить, что Каллум Хадсон-Одои чувствует себя хорошо, его состояние в норме после карантина в связи с положительным анализом на коронавирус, — говорится в заявлении на официальном сайте «Челси». — Игрок выздоровел, он уже начал тренироваться в домашних условиях, как и остальные футболисты команды, для того, чтобы набрать форму.

13 марта стало известно, что 19-летний Хадсон-Одои заболел коронавирусом, это был один из первых случаев, официально зафиксированных среди игроков, тренеров или персонала клубов АПЛ.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 381 499 человека. Умерших — 16 557, выздоровевших — 101 794. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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