«Челси» собирается в ближайшее время продлить контракт с Маунтом

«Челси» намерен в ближайшее время договориться о продлении контракта с полузащитником Мейсоном Маунтом, сообщает 90min.

Лондонский клуб собирается закрыть этот вопрос до начала летнего трансферного окна. Руководство «синих» готово сделать 24-летнего Маунта одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды.

Маунт — воспитанник «Челси». В сезоне-2022/23 полузащитник забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 27 матчах за команду во всех турнирах.