«Челси» сможет вернуть Абрахама из «Ромы» за 80 миллионов евро
«Челси» согласовал переход нападающего Тэмми Абрахама в «Рому», сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, итальянский клуб приобретет 23-летнего англичанина сразу, без аренды с правом выкупа. Сообщается, что «Челси» прописал пункт об обратном выкупе футболиста за 80 миллионов евро, который можно будет активировать с июня 2023 года.
Paperworks signed during the night for Tammy Abraham to AS Roma. No loan — permanent deal. Chelsea have back clause valid from June 2023 for € 80m, confirmed. ??????? #CFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2021
Chelsea are also working to complete Batshuayi deal with Besiktas and Ike Ugbo deal with Genk. Final stages.
В сезоне-2021/22 Абрахам не провел ни одного матча за «синих». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 38 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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