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«Челси» сделает предложение по Хаверцу после финала Кубка Германии

3 июля 2020, 09:57
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«Челси» продолжает попытки подписать полузащитника «Байера» Кая Хаверца, сообщает Daily Express.

По информации источника, лондонский клуб сделает предложение по 21-летнему немцу после финала Кубка Германии, в котором игрок встретится с «Баварией». Сообщается, что это будет последний матч Хаверца в составе «Байера». Источник пишет, что «Бавария» уже договорилась о приобретении форварда «Манчестер Сити» Лероя Сане и больше не интересуется хавбеком команды из Леверкузена. Сообщается, что «Байер» требует за игрока 100 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 Хаверц провел за «Байер» 42 матча, на его счету 16 голов и 9 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 81 миллион евро.

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