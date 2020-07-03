«Челси» сделает предложение по Хаверцу после финала Кубка Германии

«Челси» продолжает попытки подписать полузащитника «Байера» Кая Хаверца, сообщает Daily Express.

По информации источника, лондонский клуб сделает предложение по 21-летнему немцу после финала Кубка Германии, в котором игрок встретится с «Баварией». Сообщается, что это будет последний матч Хаверца в составе «Байера». Источник пишет, что «Бавария» уже договорилась о приобретении форварда «Манчестер Сити» Лероя Сане и больше не интересуется хавбеком команды из Леверкузена. Сообщается, что «Байер» требует за игрока 100 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 Хаверц провел за «Байер» 42 матча, на его счету 16 голов и 9 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 81 миллион евро.