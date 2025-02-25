«Челси» сыграет с «Саутгемптоном» в 27-м туре чемпионата Англии во вторник, 25 февраля. Матч пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) и начнется в 23.15 по московскому времени.

«Челси» — «Саутгемптон» : трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео)

Ключевые события встречи «Челси» — «Саутгемптон» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Синие набрали 43 очка и занимают седьмое место в турнирной таблице АПЛ. Клуб из Саутгемптона с девятью баллами располагается на 20-й строчке премьер-лиги.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 27-й тур.

25 февраля 2025, 23:15. Стэмфорд Бридж (Лондон)

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