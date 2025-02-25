«Челси» — «Саутгемптон»: смотреть трансляцию матча АПЛ онлайн
«Челси» сыграет с «Саутгемптоном» в чемпионате Англии 25 февраля
«Челси» сыграет с «Саутгемптоном» в 27-м туре чемпионата Англии во вторник, 25 февраля. Матч пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) и начнется в 23.15 по московскому времени.
«Челси» — «Саутгемптон»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео)
Ключевые события встречи «Челси» — «Саутгемптон» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».
Синие набрали 43 очка и занимают седьмое место в турнирной таблице АПЛ. Клуб из Саутгемптона с девятью баллами располагается на 20-й строчке премьер-лиги.
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Положение команд
Футбол
Хоккей
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1
|Арсенал
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2
|Ман. Сити
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3
|МЮ
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4
|Астон Вилла
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|0-0
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5
|Ливерпуль
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|0-0
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6
|Борнмут
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|0-0
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7
|Сандерленд
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|0-0
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8
|Брайтон
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9
|Брентфорд
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10
|Челси
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|0-0
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11
|Фулхэм
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|0-0
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12
|Ньюкасл
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|0-0
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13
|Эвертон
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|0-0
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14
|Лидс
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|0-0
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15
|Кр. Пэлас
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|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Тоттенхэм
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Ковентри
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|0-0
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19
|Ипсвич
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|0-0
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20
|Халл Сити
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Результаты / календарь
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
|- : -
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