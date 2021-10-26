«Челси» по пенальти обыграл «Саутгемптон» в Кубке лиги

В матче 1/8 финала Кубка английской лиги «Челси» победил «Саутгемптон».

Основное время завершилось вничью — 1:1. У хозяев отличился Кай Хаверц, у гостей — Че Адамс. В серии пенальти точнее был «Челси» — 4:3.

Соперник лондонской команды по 1/4 финала станет известен после жеребьевки.

Кубок английской лиги

1/8 финала

«Челси» — «Саутгемптон» — 1:1 (1:0). Пенальти — 4:3

Голы: Хаверц, 44 (1:0). Адамс, 47 (1:1).

«Челси»: Аррисабалага, Алонсо, Сарр, Джеймс, Сауль, Баркли (Чилуэлл, 68), Ковачич, Зиеш (Маунт, 68), Хаверц, Чалоба, Хадсон-Одои.

«Саутгемптон»: Форстер, Лянко, Уокер-Питерс, Салису, Валери, С.Армстронг (Смоллбоун, 77), Диалло (Ромеу, 78), А.Армстронг, Адамс (Лонг, 66), Дженепо (Ливраменто, 83), Телла (Уолкотт, 67).

Предупреждения: Диалло, 23. Дженепо, 80. Форстер, 90+1.

Судья: Френд

26 октября. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».