«Челси» — «Сандерленд»: онлайн-трансляция матча АПЛ
«Челси» и «Сандерленд» сыграют в чемпионате Англии 25 октября
«Челси» и «Сандерленд» сыграют в 9-м туре чемпионата Англии в субботу, 25 октября. Начало матч на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) — в 17.00 по московскому времени.
«Челси» — «Сандерленд»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео)
Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Челси» — «Сандерленд» можно в нашем матч-центре.
В России официально не показывают АПЛ. Трансляции английской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и платформы «VK Видео».
В предыдущем туре АПЛ «синие» победили «Ноттингем Форест» (3:0), а «черные коты» выиграли у «Вулверхэмптона» (2:0).
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|23
|15
|5
|3
|42-17
|50
|
2
|Астон Вилла
|23
|14
|4
|5
|35-25
|46
|
3
|Ман. Сити
|23
|14
|4
|5
|47-21
|46
|
4
|МЮ
|23
|10
|8
|5
|41-34
|38
|
5
|Челси
|23
|10
|7
|6
|39-25
|37
|
6
|Ливерпуль
|23
|10
|6
|7
|35-32
|36
|
7
|Фулхэм
|23
|10
|4
|9
|32-32
|34
|
8
|Брентфорд
|23
|10
|3
|10
|35-32
|33
|
9
|Сандерленд
|23
|8
|9
|6
|24-26
|33
|
10
|Ньюкасл
|23
|9
|6
|8
|32-29
|33
|
11
|Эвертон
|23
|9
|6
|8
|25-26
|33
|
12
|Борнмут
|23
|7
|9
|7
|38-43
|30
|
13
|Брайтон
|23
|7
|9
|7
|33-31
|30
|
14
|Тоттенхэм
|23
|7
|7
|9
|33-31
|28
|
15
|Кр. Пэлас
|23
|7
|7
|9
|24-28
|28
|
16
|Лидс
|23
|6
|8
|9
|31-38
|26
|
17
|Нот. Форест
|23
|7
|4
|12
|23-34
|25
|
18
|Вест Хэм
|23
|5
|5
|13
|27-45
|20
|
19
|Бернли
|23
|3
|6
|14
|25-44
|15
|
20
|Вулверхэмптон
|23
|1
|5
|17
|15-43
|8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|31.01
|18:00
|Брайтон – Эвертон
|- : -
|31.01
|18:00
|Лидс – Арсенал
|- : -
|31.01
|18:00
|Вулверхэмптон – Борнмут
|- : -
|31.01
|20:30
|Челси – Вест Хэм
|- : -
|31.01
|23:00
|Ливерпуль – Ньюкасл
|- : -
|1.02
|17:00
|Астон Вилла – Брентфорд
|- : -
|1.02
|17:00
|МЮ – Фулхэм
|- : -
|1.02
|17:00
|Нот. Форест – Кр. Пэлас
|- : -
|1.02
|19:30
|Тоттенхэм – Ман. Сити
|- : -
|2.02
|23:00
|Сандерленд – Бернли
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|20
|
|
Игор Тиаго
Брентфорд
|16
|
|
Антуан Семеньо
Манчестер Сити
|11
|П
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|10
|
|
Райан Шерки
Манчестер Сити
|7
|
|
Джек Грилиш
Эвертон
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Мойсес Кайседо
Челси
|18
|1
|6
|
|
Рейнилдо Мандава
Сандерленд
|14
|1
|5
|
|
Марк Кукурелья
Челси
|21
|1
|4
