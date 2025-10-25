Футбол
25 октября 2025, 14:15

«Челси» — «Сандерленд»: онлайн-трансляция матча АПЛ

«Челси» и «Сандерленд» сыграют в чемпионате Англии 25 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

«Челси» и «Сандерленд» сыграют в 9-м туре чемпионата Англии в субботу, 25 октября. Начало матч на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) — в 17.00 по московскому времени.

«Челси» — «Сандерленд»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео)

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Челси» — «Сандерленд» можно в нашем матч-центре.

В России официально не показывают АПЛ. Трансляции английской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и платформы «VK Видео».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 9-й тур.
25 октября 2025, 17:00. Стэмфорд Бридж (Лондон)
Челси
1:2
Сандерленд

В предыдущем туре АПЛ «синие» победили «Ноттингем Форест» (3:0), а «черные коты» выиграли у «Вулверхэмптона» (2:0).

ФК Сандерленд
ФК Челси
Аморим: «Мне все равно, что Слот говорит о «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»: онлайн-трансляция матча АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 23 15 5 3 42-17 50
2
 Астон Вилла 23 14 4 5 35-25 46
3
 Ман. Сити 23 14 4 5 47-21 46
4
 МЮ 23 10 8 5 41-34 38
5
 Челси 23 10 7 6 39-25 37
6
 Ливерпуль 23 10 6 7 35-32 36
7
 Фулхэм 23 10 4 9 32-32 34
8
 Брентфорд 23 10 3 10 35-32 33
9
 Сандерленд 23 8 9 6 24-26 33
10
 Ньюкасл 23 9 6 8 32-29 33
11
 Эвертон 23 9 6 8 25-26 33
12
 Борнмут 23 7 9 7 38-43 30
13
 Брайтон 23 7 9 7 33-31 30
14
 Тоттенхэм 23 7 7 9 33-31 28
15
 Кр. Пэлас 23 7 7 9 24-28 28
16
 Лидс 23 6 8 9 31-38 26
17
 Нот. Форест 23 7 4 12 23-34 25
18
 Вест Хэм 23 5 5 13 27-45 20
19
 Бернли 23 3 6 14 25-44 15
20
 Вулверхэмптон 23 1 5 17 15-43 8
Результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 20
Игор Тиаго
Игор Тиаго

Брентфорд

 16
Антуан Семеньо
Антуан Семеньо

Манчестер Сити

 11
П
Бруну Фернандеш
Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 10
Райан Шерки
Райан Шерки

Манчестер Сити

 7
Джек Грилиш
Джек Грилиш

Эвертон

 6
И К Ж
Мойсес Кайседо
Мойсес Кайседо

Челси

 18 1 6
Рейнилдо Мандава
Рейнилдо Мандава

Сандерленд

 14 1 5
Марк Кукурелья
Марк Кукурелья

Челси

 21 1 4
Вся статистика

