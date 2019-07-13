"Челси" разгромил "Сент-Патрик'с"

"Челси" одержал крупную победу над ирландским "Сент-Патрик'c" в контрольном матче - 4:0. Дубль сделал Оливье Жиру.
Товарищеский матч
"Сент-Патрик'с Атлетик" (Ирландия) - "Челси" (Англия) - 0:4 (0:2)
Голы: Маунт, 14 (0:1). Эмерсон, 31 (0:2). Жиру, 67 (0:3). Жиру, 88 (0:4).
"Челси": Кабальеро (Камминг, 46), Давид Луиз (Зума, 46), Дзаппакоста (Алонсо, 46), Эмерсон (Аспиликуэта, 46), Томори (Кристенсен, 46), Ковачич (Гилмор, 46), Баркли (Палмер, 46), Жоржинью (Бакайоко, 46), Маунт (Педро, 46), Батшуайи (Жиру, 46), Абрахам (Кенеди, 46).
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