«Челси» разгромил «Кристал Пэлас», Жоржинью забил 2 пенальти

«Челси» разгромил «Кристал Пэлас» в 4-м туре чемпионата Англии — 4:0. В составе лондонцев счет открыл Бен Чилвелл, для которого гол стал первым за клуб. Второй мяч забил Курт Зума, а затем Жоржинью реализовал 2 пенальти.

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Премьер-лига

4-й тур

«Челси» — «Кристал Пэлас» — 4:0 (0:0)

Голы: Чилвелл, 50 (1:0). Зума, 66 (2:0). Жоржинью, 78 — с пенальти (3:0). Жоржинью, 82 — с пенальти (4:0).

«Челси»: Менди, Тиагу Силва, Аспиликуэта, Зума, Чилвелл, Жоржинью, Канте (Ковачич, 84), Хаверц, Вернер, Абрахам, Хадсон-Одои (Пулишич, 83).

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Сако, Уорд, Митчелл, Макартур (Ридевалд, 72), Маккарти (Миливоевич, 67), Куяте, Эзе, Таунсенд, Айю, Заа.

Предупреждения: Аспиликуэта, 64. Канте, 70.

Судья: Оливер.

3 октября. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».