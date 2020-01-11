«Челси» разгромил «Бернли», «Лестер» уступил «Саутгемптону»

В матче 22-го тура чемпионата Англии «Лестер» проиграл на своем поле «Саутгемптону» со счетом 1:2. В другой встрече «Челси» разгромил «Бернли» — 3:0.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

22-й тур

«Вулверхэмптон» — «Ньюкасл» — 1:1 (1:1)

Голы: Альмирон, 7 (0:1). Дендонкер, 14 (1:1).

«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Доэрти, Хонни Кастро, Коади, Жоау Моутинью, Дендонкер, Невеш, Саисс, Хименес, Траоре, Педру Нету (Винагре, 85).

«Ньюкасл»: Дубравка, Кларк, Фернандес, Виллемс, Дамметт (Лежен, 13), Хэйден, Альмирон, Ш.Лонгстафф, М.Лонгстафф, Гэйл (Атсу, 28), Жоэлинтон (Кэрролл, 79).

Предупреждения: Альмирон, 65. Атсу, 67. М.Лонгстафф, 87.

Судья: Бэнкес (Англия).

11 января. Вулверхэмптон. Стадион «Молинью Стэдиум».

«Эвертон» — «Брайтон & Хоув» — 1:0 (1:0)

Гол: Ришарлисон, 38.

«Эвертон»: Пикфорд, Динь (Мина, 85), Сидибе, М-л.Кин, Холгейт, Сигурдссон, Дэйвис, Уолкотт (Коулман, 74), Бернард (Делф, 72), Калверт-Льюин, Ришарлисон.

«Брайтон & Хоув»: Райан, Даффи, Монтойя (Гросс, 62), Данк, Бернарду, Уэбстер, Преппер, Стивенс (Маррей, 73), Мопей, Джаханбахш (Альсате, 62), Троссар.

Предупреждения: Калверт-Льюин, 78. Даффи, 79. Пикфорд, 90+4.

Судья: Кут (Англия).

11 января. Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк».

«Лестер» — «Саутгемптон» — 1:2 (1:1)

Голы: Прат, 14 (1:0). Армстронг, 19 (1:1). Ингс, 81 (1:2).

«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Рикарду Перейра, Чилвелл, Чаглар Сеюнджю, Прат (Тилеманс, 77), Барнс (Ихеаначо, 58), Чудхури, Мэддисон, Варди, Перес (Грэй, 68).

«Саутгемптон»: Маккарти, Бертранд, Седрик Суариш, Стивенс, Беднарек, Уорд-Проуз, Армстронг (Адамс, 78), Хейбьерг, Лонг (Дженепо, 78), Редмонд (Ромеу, 90+2), Ингс.

Предупреждения: Армстронг, 16. Хейбьерг, 72. Ингс, 81.

Судья: Мэйсон (Англия).

11 января. Лестер. Стадион «Кинг Пауэр».

«Челси» — «Бернли» — 3:0 (2:0)

Голы: Жоржинью, 27 — с пенальти (1:0). Абрахам, 38 (2:0). Хадсон-Одои, 50 (3:0).

«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Джеймс, Баркли, Жоржинью, Маунт, Виллиан, Абрахам, Хадсон-Одои.

«Бернли»: Поуп, Ми, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Корк, Уэствуд, Хендрик (Выдра, 73), Леннон, Вуд, Макнейл.

Предупреждения: Макнейл, 45+2. Уэствуд, 54. Леннон, 59.

Судья: Френд (Англия).

11 января. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».