«Челси» расторг контракт с Бакайоко

«Челси» объявил о расторжении контракта с полузащитником Темуе Бакайоко.

Соглашение 28-летнего полузащитника с лондонцами истекало летом 2024 года. В 2017 году «Челси» выкупил его у «Монако» за 40 миллионов евро.

Бакайоко провел 43 матча за лондонцев, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи. Последние два сезона француз на правах аренды выступал за «Милан».