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«Челси» рассматривает вариант подписания нападающего ПСВ Мадуэке

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Челси» рассматривает возможность подписания нападающего ПСВ Нони Мадуэке.

По данным The Times, «синие» намерены усилить в зимнее трансферное окно атакующую линию и хотят купить 20-летнего игрока.

Ранее стало известно, что «Челси» согласовал аренду форварда Жоау Феликса из «Атлетико» за 11 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Мадуэке забил один гол в семи матчах в составе ПСВ. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.

Источник: The Times
ФК ПСВ
ФК Челси
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3
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 МЮ 17 11 2 4 27-20 35
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 Ливерпуль 17 8 4 5 34-22 28
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 Фулхэм 18 8 4 6 30-27 28
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 Брайтон 17 8 3 6 32-25 27
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11.09 18:30
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 - : -
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