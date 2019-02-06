"Челси" рассматривает Инсинье в качестве замены Азару

"Челси" желает приобрести Лоренцо Инсинье вместо Эдена Азара, который хочет уйти в "Реал", сообщает Football Italia.

Отмечается, что стоимость возможного перехода составляет 140 миллионов фунтов. Ранее СМИ сообщали о том, что Инсинье может уйти в "Ливерпуль". Решающим фактором в пользу "Челси" может стать то, что игрок уже работал под руководством главного тренера лондонцев Маурицио Сарри.

В текущем сезоне Инсинье сыграл в 27 матчах, в которых забил 11 голов и отдал 7 результативных передач.