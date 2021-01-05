«Челси» рассматривает четырех тренеров на замену Лэмпарду
12:45
Руководство «Челси» занимается поиском нового главного тренера, сообщает The Independent.
По данным источника, на замену Фрэнку Лэмпарду рассматриваются Брендан Роджерс («Лестер Сити»), Ральф Хазенхюттль («Саутгемптон»), Максимилиано Аллегри и Томас Тухель.
Сообщалось, что в «Челси» намерены дать время 42-летнему специалисту, чтобы улучшить результаты команды.
Также на роль главного тренера рассматривается экс-игрок команды Андрей Шевченко, возглавляющий сборную Украины.
После 17 туров АПЛ «Челси» занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 26 очков.
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