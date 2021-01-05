«Челси» рассматривает четырех тренеров на замену Лэмпарду

Руководство «Челси» занимается поиском нового главного тренера, сообщает The Independent.

По данным источника, на замену Фрэнку Лэмпарду рассматриваются Брендан Роджерс («Лестер Сити»), Ральф Хазенхюттль («Саутгемптон»), Максимилиано Аллегри и Томас Тухель.

Сообщалось, что в «Челси» намерены дать время 42-летнему специалисту, чтобы улучшить результаты команды.

Также на роль главного тренера рассматривается экс-игрок команды Андрей Шевченко, возглавляющий сборную Украины.

После 17 туров АПЛ «Челси» занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 26 очков.