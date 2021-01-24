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«Челси» рассматривает Брендана Роджерса в качестве замены Лэмпарда

07:11
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Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс может возглавить «Челси», сообщает Daily Star.

По сведениям источника, 47-летний североирландец является одним из кандидатов, кто может возглавить лондонский клуб в случае ухода Фрэнка Лэмпарда. Роджерс уже работал тренером академии «Челси» с 2004 по 2008 год.

«Челси» после 19 матчей занимает 9-е место в АПЛ, имея в активе 29 очков.

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