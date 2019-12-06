«Челси» провел переговоры с агентом Заа
09:45
«Челси» претендует на нападающего «Кристал Пэлас» Вильфрида Заа. Лондонский клуб уже провел переговоры с агентом 27-летнего ивуарийца, сообщает The Telegraph.
«Челси» намерен приобрести Заа следующим летом. Его трансфером занимается директор «синих» Марина Грановская.
В текущем сезоне АПЛ Заа в составе «Кристал Пэлас» провел 15 матчей и забил 2 мяча.
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