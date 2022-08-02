«Челси» просит у «Наполи» 3 миллиона евро бонусов за аренду Кепы

«Наполи» договорился с «Челси» об аренде вратаря Кепы Аррисабалаги без права выкупа, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, лондонский клуб возьмет на себя 75 процентов зарплаты 27-летнего испанца.

Отмечается, что клубы по-прежнему не могут согласовать размер бонусов за вратаря. «Аристократы» хотят получить 3 млн евро, а неаполитанцы не готов платить более 1,5 миллиона евро.

При этом в неаполитанском клубе уверены, что переговоры завершатся успехом.

В прошедшем сезоне Кепа принял участие в 15 матчах за лондонцев во всех турнирах и пропустил 10 мячей. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.