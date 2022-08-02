«Челси» просит у «Наполи» 3 миллиона евро бонусов за аренду Кепы
«Наполи» договорился с «Челси» об аренде вратаря Кепы Аррисабалаги без права выкупа, сообщает Sky Sport Italia.
По информации источника, лондонский клуб возьмет на себя 75 процентов зарплаты 27-летнего испанца.
Отмечается, что клубы по-прежнему не могут согласовать размер бонусов за вратаря. «Аристократы» хотят получить 3 млн евро, а неаполитанцы не готов платить более 1,5 миллиона евро.
При этом в неаполитанском клубе уверены, что переговоры завершатся успехом.
В прошедшем сезоне Кепа принял участие в 15 матчах за лондонцев во всех турнирах и пропустил 10 мячей. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
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|Ливерпуль
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3
|Челси
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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4
|Тоттенхэм
|0
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|0
|0
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5
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6
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|
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|
8
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|Вулверхэмптон
|0
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|0
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|0
|
11
|Ньюкасл
|0
|0
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|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Нот. Форест
|0
|0
|0
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|0-0
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|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
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