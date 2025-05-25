«Челси» продлил контракт с вратарем молодежной сборной Англии Мерриком

«Челси» объявил о подписании нового контракта с вратарем Максом Мерриком. Соглашение рассчитано до 2028 года.

В сезоне-2024/25 Меррик регулярно выступал за молодежную команду «Челси», а в октябре 2024 года впервые попал в заявку сборной Англии до 20 лет. Кроме того, вратарь был среди запасных в матчах «Челси» в Лиге конференций с «Ноа» (8:0) и «Астаной» (3:1).

В январе 2025 года 19-летний Меррик перешел в «Хэмптон энд Ричмонд» на правах аренды, чтобы получить свой первый опыт игры во взрослом футболе. В сезоне-2024/25 он провел 19 матчей в южной национальной лиге Англии.