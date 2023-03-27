«Челси» продлил контракт с вратарем Беттинелли

«Челси» на официальном сайте объявил о продлении контракта с голкипером Маркусом Беттинелли.

Срок нового соглашения 30-летнего англичанина с клубом рассчитан до 2026 года.

«Для меня большая честь быть в таком клубе, как «Челси», одном из крупнейших клубов мира, и пару лет назад, когда я подписал контракт, я был рад быть здесь, рад подписать контракт. Я рад быть здесь еще пару лет», — цитирует пресс-служба клуба голкипера.

Беттинелли перешел в «Челси» в качестве свободного агента летом 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.