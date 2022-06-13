«Челси» продлил контракт с полузащитником Гилмором

«Челси» активировал опцию продления контракта с полузащитником Билли Гилмором, сообщает сайт клуба.

Новое соглашение с 21-летним хавбеком рассчитано до 2024 года.

В сезоне-2021/22 хавбек выступал за «Норвич» на правах аренды. Он провел 24 матча в рамках АПЛ.

За основную команду «Челси» футболист сборной Шотландии успел провести 22 игры.