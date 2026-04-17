«Челси» продлил контракт с Кайседо до 2033 года

Полузащитник Мойсес Кайседо продлил контракт с «Челси», сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение 24-летнего эквадорца с лондонским клубом рассчитано до конца июня 2033 года.

Кайседо выступает за «Челси» с 2023 года. За это время на его счету 140 матчей за клуб во всех турнирах, в которых он забил 8 голов и отдал 11 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 110 миллионов евро.

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