«Челси» продлил контракт с Кайседо до 2033 года
Полузащитник Мойсес Кайседо продлил контракт с «Челси», сообщает пресс-служба клуба.
Новое соглашение 24-летнего эквадорца с лондонским клубом рассчитано до конца июня 2033 года.
Кайседо выступает за «Челси» с 2023 года. За это время на его счету 140 матчей за клуб во всех турнирах, в которых он забил 8 голов и отдал 11 результативных передач.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 110 миллионов евро.
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15
|Кр. Пэлас
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16
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17
|Тоттенхэм
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18
|Ковентри
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|Эвертон – Кр. Пэлас
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