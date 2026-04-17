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17 апреля, 16:43

«Челси» продлил контракт с Кайседо до 2033 года

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Полузащитник Мойсес Кайседо продлил контракт с «Челси», сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение 24-летнего эквадорца с лондонским клубом рассчитано до конца июня 2033 года.

Кайседо выступает за «Челси» с 2023 года. За это время на его счету 140 матчей за клуб во всех турнирах, в которых он забил 8 голов и отдал 11 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 110 миллионов евро.

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Футбол
ФК Челси
Мойсес Кайседо
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3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
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 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
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