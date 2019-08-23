«Челси» призывает Twitter ужесточить наказание интернет-троллям

Руководство «Челси» добивается встречи с представителями Twitter, сообщает The Sun. Поводом стали расистские оскорбления нападающего «синих» Тамми Абрахама после нереализованного пенальти в матче за Суперкубок УЕФА-2019 с «Ливерпулем» (2:2, пенальти — 4:5). В лондонском клубе считают, что компания должна брать на себя большую ответственность за то, что пользователи пишут в соцсети.

Позицию «Челси» поддержал главный тренер женской сборной Англии Фил Невилл. По его мнению, если Twitter продолжит бездействовать, футбольные клубы должны объединиться и бойкотировать эту соцсеть.

В Англии хотят добиться изменений в правилах Twitter из-за проявлений расизма в отношении футболистов //

Twitter будет следить за аккаунтами темнокожих игроков для противодействия расистским оскорблениям