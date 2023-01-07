«Челси» претендует на полузащитника «Лейпцига» Ольмо

«Челси» претендует на полузащитника «Лейпцига» Дани Ольмо, сообщает Sky Sports.

Действующее соглашение 24-летнего испанца с немецким клубом истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Лейпциг» хочет продлить контракт с полузащитником сборной Испании.

В этом сезоне на счету Ольмо 14 матчей за «Лейпциг» 3 гола и 4 результативные передачи.