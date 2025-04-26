«Челси» претендует на Делапа из «Ипсвича»

Форвард «Ипсвича» Лиам Делап может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает GiveMesport.

По сведениям источника, на 22-летнего англичанина претендует «Челси». Также игроком интересуется «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Делап провел 32 матча в АПЛ, в которых забил 12 голов и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.