"Челси" представил ролик в честь Азара после его перехода в "Реал"

"Челси" в официальном Твиттере клуба опубликовал ролик, посвященный полузащитнику Эдену Азару, который перешёл в мадридский "Реал". С 28-летним бельгийцем подписан пятилетний контракт.

"Спасибо тебе, Эден Азар", – говорится в подписи к видео.

Эден Азар выступал за лондонский клуб с 2012 года. За этот период нападающий провел 352 матча, забил 110 голов и отдал 92 результативные передачи. В составе "синих" бельгиец стал двукратным чемпионом Англии, двукратным победителем Лиги Европы, а также обладателем Кубка Англии и Кубка английской лиги. В сезоне-2014/15 Азар был признан лучшим игроком АПЛ.