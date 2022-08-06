«Челси» представил новую гостевую форму на сезон-2022/23

«Челси» в соцсетях представил новую гостевую форму на предстоящий сезон-2022/23.

Основной цвет комплекта — белый с бирюзовыми вставками. Презентовал новую форму новичок команды Марк Кукурелья, который 5 августа перешел в лондонский клуб из «Брайтона».

«Челси» представил новую гостевую форму на сезон-2022/23. ФК «Челси»

«Челси» представил новую гостевую форму на сезон-2022/23. ФК «Челси»

«Челси» сыграет в новой форме в матче 1-го тура чемпионата Англии против «Эвертона». Начало — в 19.30 мск.