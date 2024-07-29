«Челси» представил гостевую форму на сезон-2024/25

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«Челси» презентовал новую выездную форму на предстоящий сезон 2024/25.

Вторая джерси выполнена в бежевом цвете с синим воротником и оранжевыми линиями.

Техническим спонсором «Челси» является компания Nike.

«Челси» презентовал новую выездную форму. Фото ФК «Челси»

«Челси» презентовал новую выездную форму. Фото ФК «Челси»

28 июля «Челси» не смог обыграть «Селтик» в товарищеском матче — 1:4. Следующий товарищеский матч «Челси» проведет 1 августа против «Америки».

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