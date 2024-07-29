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Сегодня, 10:27

«Челси» представил гостевую форму на сезон-2024/25

Виктория Кравченко
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«Челси» презентовал новую выездную форму.
Фото ФК «Челси»
«Челси» презентовал новую выездную форму.
Фото ФК «Челси»
«Челси» презентовал новую выездную форму.
Фото ФК «Челси»
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«Челси» презентовал новую выездную форму на предстоящий сезон 2024/25.

Вторая джерси выполнена в бежевом цвете с синим воротником и оранжевыми линиями.

Техническим спонсором «Челси» является компания Nike.

«Челси» презентовал новую выездную форму.
Фото ФК «Челси»
«Челси» презентовал новую выездную форму.
Фото ФК «Челси»

28 июля «Челси» не смог обыграть «Селтик» в товарищеском матче — 1:4. Следующий товарищеский матч «Челси» проведет 1 августа против «Америки».

«Челси»: расписание матчей летом 2024 года — даты и соперники по играм в межсезонье

ФК Челси
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 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
6
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
8
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
9
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
10
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
11
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
12
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
13
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
17
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
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16.08 22:00
МЮ – Фулхэм
 - : -
17.08 14:30
Ипсвич – Ливерпуль
 - : -
17.08 17:00
Арсенал – Вулверхэмптон
 - : -
17.08 17:00
Эвертон – Брайтон
 - : -
17.08 17:00
Ньюкасл – Саутгемптон
 - : -
17.08 17:00
Нот. Форест – Борнмут
 - : -
17.08 19:30
Вест Хэм – Астон Вилла
 - : -
18.08 16:00
Брентфорд – Кр. Пэлас
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