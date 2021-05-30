«Челси» предложит Тухелю долгосрочный контракт после победы в Лиге чемпионов

Главный тренер «Челси» Томас Тухель может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, руководство клуба намерено предложить немецкому специалисту долгосрочный контракт после победы над «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов. Текущее соглашение действует до 30 июня 2022 года.

Также контракт до лета 2022 года продлит защитник Тиагу Силва.

Тухель возглавил «Челси» в январе 2021 года, сменив на этом посту Фрэнка Лэмпарда.

«Челси» с минимальным счетом победил «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов сезона-2020/21. Лондонский клуб во второй раз в истории завоевал самый престижный европейский клубный трофей.