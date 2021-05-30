«Челси» предложит Тухелю долгосрочный контракт после победы в Лиге чемпионов
01:15
Главный тренер «Челси» Томас Тухель может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, руководство клуба намерено предложить немецкому специалисту долгосрочный контракт после победы над «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов. Текущее соглашение действует до 30 июня 2022 года.
Также контракт до лета 2022 года продлит защитник Тиагу Силва.
Тухель возглавил «Челси» в январе 2021 года, сменив на этом посту Фрэнка Лэмпарда.
«Челси» с минимальным счетом победил «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов сезона-2020/21. Лондонский клуб во второй раз в истории завоевал самый престижный европейский клубный трофей.
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