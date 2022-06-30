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Сегодня, 14:38

«Челси» предложит «Манчестер Сити» 30 миллионов фунтов за Аке

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Челси» хочет приобрести защитника «Манчестер Сити» Натана Аке, сообщает Football London.

По информации источника, лондонский клуб планирует сделать официальное предложение о трансфере 27-летнего нидерландца в размере 30 миллионов фунтов.

Отмечается, что «аристократам» придется предложить за защитника более 50 миллионов фунтов, чтобы «Манчестер Сити» рассмотрел возможность его продажи.

При этом «горожане» не отпустят Аке, если не найдут ему замену.

В прошедшем сезоне Аке принял участие в 27 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах и забил три мяча. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: https://www.football.london/chelsea-fc/transfer-news/chelsea-transfer-ake-de-ligt-24360686
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
Натан Аке
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