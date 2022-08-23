Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 10:24

«Челси» предложит 60 миллионов фунтов за полузащитника «Эвертона» Гордона

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

«Челси» готовит третье предложение «Эвертону» по переходу полузащитника Энтони Гордона, сообщает Sky Sports.

Синие могут предложить около 60 миллионов фунтов стерлингов за 21-летнего англичанина. Стоимость включает бонусы за успешные выступления игрока.

Ранее «Эвертон» отклонил два предложения от «Челси» в размере 40 и 45 миллионов фунтов.

Гордон — воспитанник «Эвертона». В прошлом сезоне он принял участие в 40 матчах команды во всех турнирах, на его счету 4 гола и 3 результативных передачи.

Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 18 миллионов фунтов. Контракт Гордона с клубом действует до 2025 года.

Футбол
ФК Челси
ФК Эвертон
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Гипертония: 10 первых признаков и способы лечения
Ови, а про хоккей не забыл? Овечкин проводит огненный отпуск, вечно тусуется на футболе, подпевает Бузовой и играет в волейбол с защитником «Реала»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фернандеш — о возможном уходе Роналду из «МЮ»: «Я кое-что знаю»

Каррагер считает, что ван Дейку необходимо прибавлять в скорости
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 3 3 0 0 9-2 9
2
 Брайтон 3 2 1 0 4-1 7
3
 Лидс 3 2 1 0 7-3 7
4
 Ман. Сити 3 2 1 0 9-3 7
5
 Тоттенхэм 3 2 1 0 7-3 7
6
 Фулхэм 3 1 2 0 5-4 5
7
 Ньюкасл 3 1 2 0 5-3 5
8
 Брентфорд 3 1 1 1 8-5 4
9
 Кр. Пэлас 3 1 1 1 4-4 4
10
 Нот. Форест 3 1 1 1 2-3 4
11
 Челси 3 1 1 1 3-5 4
12
 Саутгемптон 3 1 1 1 5-7 4
13
 Борнмут 3 1 0 2 2-7 3
14
 МЮ 3 1 0 2 3-7 3
15
 Астон Вилла 3 1 0 2 3-6 3
16
 Ливерпуль 3 0 2 1 4-5 2
17
 Вулверхэмптон 3 0 1 2 1-3 1
18
 Эвертон 3 0 1 2 2-4 1
19
 Лестер 3 0 1 2 5-8 1
20
 Вест Хэм 3 0 0 3 0-5 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
20.08 14:30
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
 1 : 0
20.08 17:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 3 : 1
20.08 17:00
Эвертон – Нот. Форест
 1 : 1
20.08 17:00
Фулхэм – Брентфорд
 3 : 2
20.08 17:00
Лестер – Саутгемптон
 1 : 2
20.08 19:30
Борнмут – Арсенал
 0 : 3
21.08 16:00
Лидс – Челси
 3 : 0
21.08 16:00
Вест Хэм – Брайтон
 0 : 2
21.08 18:30
Ньюкасл – Ман. Сити
 3 : 3
22.08 22:00
МЮ – Ливерпуль
 2 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Морено Родриго

Морено Родриго

Лидс

 4
Вильфрид Заа

Вильфрид Заа

Кристал Пэлас

 3
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 3
П
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 3
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 3
Джек Харрисон

Джек Харрисон

Лидс

 3
И К Ж
Дарвин Нуньес

Дарвин Нуньес

Ливерпуль

 2 1 0
Калиду Кулибали

Калиду Кулибали

Челси

 3 0 0
Адам Смит

Адам Смит

Борнмут

 3 0 3
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости