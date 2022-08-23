«Челси» предложит 60 миллионов фунтов за полузащитника «Эвертона» Гордона

«Челси» готовит третье предложение «Эвертону» по переходу полузащитника Энтони Гордона, сообщает Sky Sports.

Синие могут предложить около 60 миллионов фунтов стерлингов за 21-летнего англичанина. Стоимость включает бонусы за успешные выступления игрока.

Ранее «Эвертон» отклонил два предложения от «Челси» в размере 40 и 45 миллионов фунтов.

Гордон — воспитанник «Эвертона». В прошлом сезоне он принял участие в 40 матчах команды во всех турнирах, на его счету 4 гола и 3 результативных передачи.

Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 18 миллионов фунтов. Контракт Гордона с клубом действует до 2025 года.