«Челси» предложит 60 миллионов фунтов за полузащитника «Эвертона» Гордона
«Челси» готовит третье предложение «Эвертону» по переходу полузащитника Энтони Гордона, сообщает Sky Sports.
Синие могут предложить около 60 миллионов фунтов стерлингов за 21-летнего англичанина. Стоимость включает бонусы за успешные выступления игрока.
Ранее «Эвертон» отклонил два предложения от «Челси» в размере 40 и 45 миллионов фунтов.
Гордон — воспитанник «Эвертона». В прошлом сезоне он принял участие в 40 матчах команды во всех турнирах, на его счету 4 гола и 3 результативных передачи.
Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 18 миллионов фунтов. Контракт Гордона с клубом действует до 2025 года.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|3
|3
|0
|0
|9-2
|9
|
2
|Брайтон
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
3
|Лидс
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|
4
|Ман. Сити
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
5
|Тоттенхэм
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|
6
|Фулхэм
|3
|1
|2
|0
|5-4
|5
|
7
|Ньюкасл
|3
|1
|2
|0
|5-3
|5
|
8
|Брентфорд
|3
|1
|1
|1
|8-5
|4
|
9
|Кр. Пэлас
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
10
|Нот. Форест
|3
|1
|1
|1
|2-3
|4
|
11
|Челси
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
12
|Саутгемптон
|3
|1
|1
|1
|5-7
|4
|
13
|Борнмут
|3
|1
|0
|2
|2-7
|3
|
14
|МЮ
|3
|1
|0
|2
|3-7
|3
|
15
|Астон Вилла
|3
|1
|0
|2
|3-6
|3
|
16
|Ливерпуль
|3
|0
|2
|1
|4-5
|2
|
17
|Вулверхэмптон
|3
|0
|1
|2
|1-3
|1
|
18
|Эвертон
|3
|0
|1
|2
|2-4
|1
|
19
|Лестер
|3
|0
|1
|2
|5-8
|1
|
20
|Вест Хэм
|3
|0
|0
|3
|0-5
|0
|20.08
|14:30
|
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
|1 : 0
|20.08
|17:00
|
Кр. Пэлас – Астон Вилла
|3 : 1
|20.08
|17:00
|
Эвертон – Нот. Форест
|1 : 1
|20.08
|17:00
|
Фулхэм – Брентфорд
|3 : 2
|20.08
|17:00
|
Лестер – Саутгемптон
|1 : 2
|20.08
|19:30
|
Борнмут – Арсенал
|0 : 3
|21.08
|16:00
|
Лидс – Челси
|3 : 0
|21.08
|16:00
|
Вест Хэм – Брайтон
|0 : 2
|21.08
|18:30
|
Ньюкасл – Ман. Сити
|3 : 3
|22.08
|22:00
|
МЮ – Ливерпуль
|2 : 1
|Г
|
|
Морено Родриго
Лидс
|4
|
|
Вильфрид Заа
Кристал Пэлас
|3
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|3
|П
|
|
Габриэл Жезус
Арсенал
|3
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|3
|
|
Джек Харрисон
Лидс
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дарвин Нуньес
Ливерпуль
|2
|1
|0
|
|
Калиду Кулибали
Челси
|3
|0
|0
|
|
Адам Смит
Борнмут
|3
|0
|3