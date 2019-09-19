«Челси» предложил новые контракты Абрахаму и Томори

«Челси» начал переговоры по новому контракту с нападающим Тэмми Абрахамом и защитником Фикайо Томори, утверждает The Guardian. Действующие контракты игроков с клубом рассчитаны до 2022-го и 2021-го годов соответственно.

В текущем сезоне Абрахам сыграл 7 матчей за «Челси», отличившись 7 голами и 1 передачей. Томори провел 4 матча и забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что полузащитник Каллум Хадсон-Одои вскоре продлит контракт с «Челси».

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