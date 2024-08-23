«Челси» предложил «Астон Вилле» подписать Стерлинга

Форвард «Челси» Рахим Стерлинг был предложен «Астон Вилле», сообщает Mirror.

По сведениям источника, при этом главный тренер бирмингемцев Унаи Эмери не уверен, что 29-летний англичанин впишется в его планы и команду.

Стерлинг в сезоне-2023/24 сыграл за «Челси» 43 матча, забил 10 голов и отдал 8 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.