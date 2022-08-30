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Сегодня, 20:35

«Челси» предложил 100 миллионов евро за защитника «Лейпцига» Гвардиола

Иван Шитик
Корреспондент
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«Челси» вновь повысил предложение «Лейпцигу» по покупке защитника Йошко Гвардиола. Лондонский клуб готов заплатить за 20-летнего хорвата 100 миллионов евро, сообщает инсайдер Николо Скира.

Ранее немецкий клуб отклонил несколько предложений по продаже игрока. Последний раз «Челси» давал за игрока 80 миллионов.

«Лейпциг» отверг аналогичное предложение и от «Манчестер Сити» по покупке игрока.

В прошедшем сезоне Гвардиол провел в бундеслиге 29 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до июня 2026 года.

ФК Лейпциг
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 Брайтон 4 3 1 0 5-1 10
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 Лидс 4 2 1 1 7-4 7
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 Челси 4 2 1 1 5-6 7
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 Ньюкасл 4 1 3 0 6-4 6
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