«Челси» предложил 100 миллионов евро за защитника «Лейпцига» Гвардиола

«Челси» вновь повысил предложение «Лейпцигу» по покупке защитника Йошко Гвардиола. Лондонский клуб готов заплатить за 20-летнего хорвата 100 миллионов евро, сообщает инсайдер Николо Скира.

Ранее немецкий клуб отклонил несколько предложений по продаже игрока. Последний раз «Челси» давал за игрока 80 миллионов.

«Лейпциг» отверг аналогичное предложение и от «Манчестер Сити» по покупке игрока.

В прошедшем сезоне Гвардиол провел в бундеслиге 29 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до июня 2026 года.