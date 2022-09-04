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4 сентября, 15:40

«Челси» предлагал 50 миллионов фунтов стерлингов за 18-летнего игрока «Саутгемптона»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Саутгемптона» Ромео Лавиа в последний день трансферного окна мог перейти в «Челси». По информации журналиста Фабрицио Романо, лондонский клуб сделал предложение в размере 50 миллионов фунтов стерлингов, но «святые» не отпустили 18-летнего бельгийца.

Этим летом «Саутгемптон» купил игрока у «Манчестер Сити» за 12 миллионов фунтов стерлингов, не считая бонусов. В соглашении прописан пункт, согласно которому «горожане» могут выкупить права на игрока за 40 миллионов фунтов.

Действующий контракт Лавиа рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона фунтов стерлингов.

В этом сезоне бельгийский полузащитник забил 1 гол и получил 1 желтую карточку в 5 матчах чемпионата Англии.

Минувшим летом «Челси» потратил на трансферы 278,4 миллиона фунтов стерлингов, что является самым высоким показателем за одно трансферное окно в истории клуба.

Футбол
ФК Саутгемптон
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 Ман. Сити 6 4 2 0 20-6 14
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 Брайтон 6 4 1 1 11-5 13
5
 МЮ 6 4 0 2 8-8 12
6
 Челси 6 3 1 2 8-9 10
7
 Ливерпуль 6 2 3 1 15-6 9
8
 Брентфорд 6 2 3 1 15-9 9
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 Фулхэм 6 2 2 2 9-9 8
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 Лидс 6 2 2 2 10-10 8
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17
 Астон Вилла 6 1 1 4 5-10 4
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 Вест Хэм 6 1 1 4 3-8 4
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20
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 - : -
10.09 17:00
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 - : -
10.09 17:00
Саутгемптон – Брентфорд
 - : -
10.09 19:30
Ман. Сити – Тоттенхэм
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11.09 16:00
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11.09 16:00
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