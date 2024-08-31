«Челси» потратил больше всех на трансферы в АПЛ и получил наибольший доход

«Челси» потратил больше всех в АПЛ в летнее трансферное окно, сообщает портал Transfermarkt.

Лондонцы потратили на новичков 261 миллион евро, при этом получили с продаж футболистов 175 миллионов евро.

Также в тройку по тратам вошли «Брайтон» (231,2 миллиона евро) и «Манчестер Юнайтед» (214,5 миллиона евро). Лучший трансферный баланс показал «Манчестер Сити» — плюс 116 миллионов евро.