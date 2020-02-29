«Челси» потерял очки с «Борнмутом», несмотря на дубль Алонсо

«Челси» сыграл вничью с «Борнмутом» в матче 28-го тура чемпионата Англии — 2:2. Дубль в составе лондонцев оформил защитник Маркос Алонсо.

«Челси» в таблице АПЛ занимает четвертое место, на 4 очка опережая «Манчестер Юнайтед».

Чемпионат Англии

Премьер-лига

28-й тур

«Борнмут» — «Челси» — 2:2 (0:1)

Голы: Алонсо, 33 (0:1). Лерма, 54 (1:1). Кинг, 57 (2:1). Алонсо, 85 (2:2).

«Борнмут»: Рамсдейл, Смит, Аке, С.Кук, Стэйси, Лерма, Л.Кук (Гослинг, 81), Биллинг, Кинг (Станислас, 68), Фрэйзер, К.Уилсон.

«Челси»: Кабальеро, Аспиликуэта, Алонсо, Кристенсен, Томори (Баркли, 64), Джеймс, Ковачич, Жоржинью (Виллиан, 64), Маунт, Педро, Жиру (Батшуайи, 72).

Предупреждения: Жоржинью, 17. Смит, 59. Кристенсен, 71. К.Уилсон, 88.

Судья: Марринер.

29 февраля. Борнмут. Стадион «Дин Корт».

«Ньюкасл» — «Бернли» — 0:0

«Ньюкасл»: Дубравка, Фернандес, Роуз, Манкильо, Ласкеллес, Ритчи, Шелви, Хэйден, Альмирон, Гэйл, Жоэлинтон (Сен-Максимен, 78).

«Бернли»: Поуп, Бардсли, Ми, Тарковски, Тэйлор, Корк, Уэствуд, Хендрик, Родригес, Выдра (Вуд, 58), Макнейл.

Предупреждения: Роуз, 34. Бардсли, 39. Гэйл, 59. Тарковски, 64. Шелви, 70. Манкильо, 88. Ми, 90+3.

Судья: Мэдли.

29 февраля. Ньюкасл. Стадион «Сент-Джеймс Парк».

«Вест Хэм» — «Саутгемптон» — 3:1 (2:1)

Голы: Боуэн, 15 (1:0). Обафеми, 31 (1:1). Алле, 40 (2:1). Антонио, 54 (3:1).

«Вест Хэм»: Фабяньски, Огбонна, Крессуэлл, Диоп, Нгакия, Нобл, Пабло Форнальс (Фелипе Андерсон, 90+2), Райс, Антонио, Алле, Боуэн (Снодграсс, 78).

«Саутгемптон»: Маккарти, Бертранд, Стивенс, Беднарек, Уорд-Проуз, Армстронг, Хейбьерг, Смоллбоун (Ромеу, 78), Лонг, Буфаль (Ингс, 54), Обафеми (Вестергор, 68).

Предупреждения: Стивенс, 45+1. Крессуэлл, 65.

Судья: Тэйлор.

29 февраля. Лондон. Стадион «Лондон Стэдиум».