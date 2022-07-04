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Сегодня, 16:54

«Челси» постарается подписать Неймара этим летом

Иван Шитик
Корреспондент
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«Челси» проявляет активный интерес к нападающему «ПСЖ» Неймару. Лондонский клуб постарается осуществить трансфер 30-летнего бразильца этим летом, утверждает The Athletic.

Ранее сообщалось, что Неймар может сменить клуб в летнее трансферное окно после того, как владелец «ПСЖ» Тамим бин Хамад Аль-Тани остался недоволен вылетом парижан из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. В «ПСЖ» Неймар является самым высокооплачиваемым игроком, опережая по размеру зарплаты аргентинца Лионеля Месси и француза Килиана Мбаппе.

В минувшем сезоне Неймар провел за парижский клуб 28 матчей, в которых забил 13 голов и отдал восемь голевых передач.

Бразилец выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В составе команды футболист стал четырехкратным чемпионом Франции, трижды выиграл Кубок страны.

1 июля соглашение 30-летнего форварда с клубом было продлено до 2027 года.

Неймар Сантос
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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