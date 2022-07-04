«Челси» постарается подписать Неймара этим летом
«Челси» проявляет активный интерес к нападающему «ПСЖ» Неймару. Лондонский клуб постарается осуществить трансфер 30-летнего бразильца этим летом, утверждает The Athletic.
Ранее сообщалось, что Неймар может сменить клуб в летнее трансферное окно после того, как владелец «ПСЖ» Тамим бин Хамад Аль-Тани остался недоволен вылетом парижан из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. В «ПСЖ» Неймар является самым высокооплачиваемым игроком, опережая по размеру зарплаты аргентинца Лионеля Месси и француза Килиана Мбаппе.
В минувшем сезоне Неймар провел за парижский клуб 28 матчей, в которых забил 13 голов и отдал восемь голевых передач.
Бразилец выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В составе команды футболист стал четырехкратным чемпионом Франции, трижды выиграл Кубок страны.
1 июля соглашение 30-летнего форварда с клубом было продлено до 2027 года.
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
|Вулверхэмптон
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11
|Ньюкасл
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12
|Кр. Пэлас
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13
|Брентфорд
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14
|Астон Вилла
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15
|Саутгемптон
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16
|Эвертон
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17
|Лидс
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18
|Фулхэм
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19
|Борнмут
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20
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
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|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
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|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
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|17:00
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
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Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
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Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
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Эвертон – Челси
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Лестер – Брентфорд
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МЮ – Брайтон
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|18:30
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Вест Хэм – Ман. Сити
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