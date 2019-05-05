"Челси" на своем официальном сайте сообщил об уходе из команды Кильяна Азара. 23-летний брат вингера лондонцев Эдена Азара перейдет в "Серкль Брюгге", цвета которого защищает в нынешнем сезоне на правах аренды.

Кильян Азар перешел в "Челси" в 2017 году из венгерского "Уйпешта". Перед нынешним сезоном был арендован бельгийским "Серкль Брюгге", за который провел 21 матч, забил четыре мяча.

– Мы благодарим Кильяна за его работу в клубе и желаем ему удачи на следующем этапе карьеры, – говорится в заявлении "Челси".