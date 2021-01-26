«Челси» показал фото первой тренировки Тухеля с командой

26 января Томас Тухель был назначен главным тренером «Челси». Во вторник 47-летний немецкий специалист провел свою первую тренировку с лондонской командой в новой должности.

С Тухелем подписан контракт до конца сезона-2021/22. Предыдущим тренером «Челси» был Фрэнк Лэмпард. Англичанин тренировал синих с июля 2019-го до 25 января 2021 года.

«Челси» занимает 9-е место с 29 очками в турнирной таблице АПЛ.