«Челси» показал фото первой тренировки Тухеля с командой
22:10
26 января Томас Тухель был назначен главным тренером «Челси». Во вторник 47-летний немецкий специалист провел свою первую тренировку с лондонской командой в новой должности.
С Тухелем подписан контракт до конца сезона-2021/22. Предыдущим тренером «Челси» был Фрэнк Лэмпард. Англичанин тренировал синих с июля 2019-го до 25 января 2021 года.
«Челси» занимает 9-е место с 29 очками в турнирной таблице АПЛ.
Thomas Tuchel is ? and ??? to work at Cobham! #WelcomeTuchel pic.twitter.com/kJDDzDPfYq— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 26, 2021
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