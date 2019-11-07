Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Челси» подпишет контракты с Томори и Абрахамом до 2024 года

16:24
Теги:

«Челси» продлит контракты защитником Фикайо Томори и нападающим Тэмми Абрахамом до 2024 года. Стороны достигли принципиальной договоренности. Осталось утрясти последние детали сделок, сообщает в Twitter журналист La Gazzetta dello Sport Никола Скира.

21-летний Томори является воспитанником академии «Челси». В нынешнем сезоне он провел 13 матчей за «синих» и забил 1 гол.

22-летний Абрахам также прошел академию лондонского клуба. В этом сезоне на его счету 10 голов и 4 результативные передачи в 17 матчах.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир