«Челси» подпишет контракты с Томори и Абрахамом до 2024 года

«Челси» продлит контракты защитником Фикайо Томори и нападающим Тэмми Абрахамом до 2024 года. Стороны достигли принципиальной договоренности. Осталось утрясти последние детали сделок, сообщает в Twitter журналист La Gazzetta dello Sport Никола Скира.

21-летний Томори является воспитанником академии «Челси». В нынешнем сезоне он провел 13 матчей за «синих» и забил 1 гол.

22-летний Абрахам также прошел академию лондонского клуба. В этом сезоне на его счету 10 голов и 4 результативные передачи в 17 матчах.

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