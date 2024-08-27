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Сегодня, 14:11

«Челси» подписал контракт с 19-летним голкипером Пендерсом

Виктория Кравченко
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«Челси» подписал контракт с голкипером Майком Пендерсом, сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с 19-летним игроком рассчитано до 2032 года.

До конца сезона-2024/25 футболист останется в «Генке» на правах аренды, а летом 2025 года присоединиться к «Челси».

Сообщается, что сумма трансфера составит около 20 миллионов евро.

Пендерс стал 9-м вратарем «Челси».

ФК Челси
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2
 Брайтон 2 2 0 0 5-1 6
3
 Ливерпуль 2 2 0 0 4-0 6
4
 Арсенал 2 2 0 0 4-0 6
5
 Ньюкасл 2 1 1 0 2-1 4
6
 Тоттенхэм 2 1 1 0 5-1 4
7
 Нот. Форест 2 1 1 0 2-1 4
8
 Астон Вилла 2 1 0 1 2-3 3
9
 МЮ 2 1 0 1 2-2 3
10
 Челси 2 1 0 1 6-4 3
11
 Брентфорд 2 1 0 1 2-3 3
12
 Вест Хэм 2 1 0 1 3-2 3
13
 Фулхэм 2 1 0 1 2-2 3
14
 Борнмут 2 0 2 0 2-2 2
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 Лестер 2 0 1 1 2-3 1
16
 Саутгемптон 2 0 0 2 0-2 0
17
 Ипсвич 2 0 0 2 1-6 0
18
 Кр. Пэлас 2 0 0 2 1-4 0
19
 Вулверхэмптон 2 0 0 2 2-8 0
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