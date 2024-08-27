«Челси» подписал контракт с 19-летним голкипером Пендерсом

«Челси» подписал контракт с голкипером Майком Пендерсом, сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с 19-летним игроком рассчитано до 2032 года.

До конца сезона-2024/25 футболист останется в «Генке» на правах аренды, а летом 2025 года присоединиться к «Челси».

Сообщается, что сумма трансфера составит около 20 миллионов евро.

Пендерс стал 9-м вратарем «Челси».