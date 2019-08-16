«Челси» подал апелляцию на решение суда о выплате неустойки Конте

«Челси» будет оспаривать решение суда по поводу выплаты компенсации за досрочный разрыв контракта с бывшим главным тренером Антонио Конте, сообщают британские СМИ.

Как информирует Daily Mail, клуб подал апелляцию в арбитраж по трудовым спорам Лондона. Слушание по этому делу состоялось сегодня. Конте на суд не явился, его интересы представлял адвокат из Манчестера Фил Боннер.

В мае нынешнего года итальянский специалист выиграл суд, который обязал «Челси» выплатить ему девять миллионов фунтов компенсации. Клуб не согласился с решением суда и будет его оспаривать. С нынешнего сезона тренер возглавляет «Интер».