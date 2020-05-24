«Челси» поборется за Икарди с «ПСЖ» и «Ювентусом»

«Челси» включился в борьбу за нападающего «Интера» Мауро Икарди, сообщает The Sun.

По информации источника, английский клуб хочет перехватить 27-летнего аргентинца у «ПСЖ» и «Ювентуса». Ранее «Интер» отклонил предложение «ПСЖ» по Икарди в размере 60 миллионов евро.

На счету Икарди 20 голов и 4 результативных передачи в 31 матче за «ПСЖ» в сезоне-2019/20. Аргентинец выступал за парижскую команду на правах аренды. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Икарди в 60 миллионов евро.