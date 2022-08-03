«Челси» поборется с «Манчестер Юнайтед» за нападающего Шешко

«Челси» намерен побороться с «Манчестер Юнайтед» за нападающего «Зальцбурга» Беньямина Шешко.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, представители лондонского клуба провели встречу с агентом 19-летнего форварда на прошлой неделе. «Юнайтед» контактировал с агентом уже несколько раз. Однако «Зальцбург» намерен сохранить словенского футболиста еще на один год.

По данным источника, игрок примет решение о своем будущем в ближайшие дни.

В 39 матчах за «Зальцбург» Шешко забил 12 голов и отдал 8 результативных передач. Контракт футболиста с клубом рассчитан до июня 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.