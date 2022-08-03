Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 20:12

«Челси» поборется с «Манчестер Юнайтед» за нападающего Шешко

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Челси» намерен побороться с «Манчестер Юнайтед» за нападающего «Зальцбурга» Беньямина Шешко.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, представители лондонского клуба провели встречу с агентом 19-летнего форварда на прошлой неделе. «Юнайтед» контактировал с агентом уже несколько раз. Однако «Зальцбург» намерен сохранить словенского футболиста еще на один год.

По данным источника, игрок примет решение о своем будущем в ближайшие дни.

В 39 матчах за «Зальцбург» Шешко забил 12 голов и отдал 8 результативных передач. Контракт футболиста с клубом рассчитан до июня 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1554852129738833923?s=20&t=02lGtGtXjh30XsZuOWY1bQ
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ред Булл Зальцбург
ФК Челси
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Польза и вред холестерина, пять мифов о холестерине в крови
Какой срок запросит прокурор для Бриттни Грайнер? И на кого ее хотят обменять? Баскетболистка из США скоро в суде узнает свою судьбу
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер «МЮ» рассказал о состоянии Криштиану Роналду
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
3
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
4
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
5
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
6
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
13
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
14
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
15
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
18
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
19
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
20
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
6.08 14:30
Фулхэм – Ливерпуль
 - : -
6.08 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 - : -
6.08 17:00
Лидс – Вулверхэмптон
 - : -
6.08 17:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 - : -
6.08 17:00
Тоттенхэм – Саутгемптон
 - : -
6.08 19:30
Эвертон – Челси
 - : -
7.08 16:00
Лестер – Брентфорд
 - : -
7.08 16:00
МЮ – Брайтон
 - : -
7.08 18:30
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости