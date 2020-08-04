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«Челси» поборется с «Эвертоном» за Регилона

10:15
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«Челси» интересуется защитником «Реала» Серхио Регилоном, сообщает Sky Sports.

По информации источника, «синие» намерены побороться за 23-летнего испанца с «Эвертоном», который готов предложить за футболиста 18 миллионов фунтов.

Сезон-2019/20 Регилон провел на правах аренды в «Севилье». На его счету 2 гола и 4 результативных передачи в 34 матчах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость испанца в 22,5 миллиона фунтов.

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