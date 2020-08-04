«Челси» поборется с «Эвертоном» за Регилона
10:15
«Челси» интересуется защитником «Реала» Серхио Регилоном, сообщает Sky Sports.
По информации источника, «синие» намерены побороться за 23-летнего испанца с «Эвертоном», который готов предложить за футболиста 18 миллионов фунтов.
Сезон-2019/20 Регилон провел на правах аренды в «Севилье». На его счету 2 гола и 4 результативных передачи в 34 матчах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость испанца в 22,5 миллиона фунтов.
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