«Челси» поборется с «Эвертоном» за Регилона

«Челси» интересуется защитником «Реала» Серхио Регилоном, сообщает Sky Sports.

По информации источника, «синие» намерены побороться за 23-летнего испанца с «Эвертоном», который готов предложить за футболиста 18 миллионов фунтов.

Сезон-2019/20 Регилон провел на правах аренды в «Севилье». На его счету 2 гола и 4 результативных передачи в 34 матчах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость испанца в 22,5 миллиона фунтов.